بالفيديو.. الإيرانيون يودعون هاشمي رفسنجاني

رؤية – أميرة صلاح

تجمهرت حشود من الناس في الشوارع وأمام مستشفى «شهداء تجريش» في طهران لوداع الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

توفى الرئيس الإيرانى الأسبق على أكبر هاشمى رفسنجانى عقب دخوله المستشفى أمس الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، إثر وعكة صحية.

على أكبر هاشمى رفسنجانى قائد دينى وسياسى، ورئيس جمهورية إيران فى الفترة من 1989-1997.

ولد فى رفسنجان بمقاطعة كرمان، وتعلم فى مدرسة دينية محلية، ثم أكمل تعليمه فى معهد قم الدينى، وتتلمذ على يد روح الله الخمينى، وتخرج فى نهاية الخمسينيات برتبة “حجة الإسلام” وهو مستوى أقل من “آية الله” بدرجة واحدة.

وسار على خطى أستاذه فى معارضة محمد رضا شاه بهلوى، واعتقل رفسنجانى أكثر من مرة لتوليه إدارة القوى المؤيدة للخمينى فى إيران، وقضى حوالى 3 سنوات فى السجن “1975-1977” بسبب نشاطه السياسى.