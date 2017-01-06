بالفيديو.. الرئيس «السيسي» يغادر الكاتدرائية المرقسية

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القاهرة – غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد أن قام بتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وترأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد، حيث خرج البابا من المقر الباباوي مصحوبا بزفة الشمامسة، وخلفه أساقفة الكنيسة والكهنة، بحسب موقع «صدى البلد».

وتشهد الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة ومراقبة من خلال الكاميرات الموجودة على الأسوار ومحيط الكاتدرائية، ومنع وقوف السيارات مع تمشيط المنطقة من قبل خبراء المفرقعات مع استخدام أجهزة تشويش وقطع الاتصالات خلال مراسم القداس.

وكان الرئيس السيسي قد أوفد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى شريف محمود إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحضور الاحتفال المقام بها.