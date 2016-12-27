بالفيديو.. «الشاب خالد»: «دي دي» كانت تحدي لعنصرية الفرنسيين

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القاهرة – حكى المطرب الجزائري الشاب خالد لاسعاد يونس عن سر انتشار أغنيته “دي دي” لأوروبا، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامجها “صاحبة السعادة”.

وبدأت الحكاية مع المنتج باسكال نجر، أي الأسود، الذي ظل الشاب خالد يرفض التعاقد معه لمدة عام كامل، لكنه نجح في النهاية أن يجعله يدخل قلوب الفرنسيين وأقنعه بالتعاقد معه بحجة أن الشعب الفرنسي عنصري ويجب أن يتحدا معا، في تحدي لعنصرية الفرنسيين بشخص عربي وآخر أسود.

ونصحه المنتج بالاستعانة بموزعين موسيقيين أجانب، فاتفق له مع موزع موسيقي أمريكي وآخر بريطاني، وبالفعل أصبحت الأغنية قريبة من الأوروبيين.