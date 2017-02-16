بالفيديو | العفو الدولية: جريمة صيدنايا تمت بمعرفة كبار المسؤولين السوريين

رؤية – محمد عبدالله

لندن – قالت هبة مورايف، عضو منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن حالات القتل الجماعي التي حدثت في سجن صيدنايا في سوريا والتي تم الكشف عنها قبل أيام تعدّ جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت مورايف في مقابلة على قناة «DW» أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب داخل صيدنايا تتم بمعرفة كبار المسؤولين السوريين، ولذا لم تقم السلطات السورية حتى هذه اللحظة بفتح باب التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما بين 5000 إلى 13000 شخص أُعدِموا خارج نطاق القضاء في سجن صيدنايا بين أيلول 2011 وكانون الأول 2015.