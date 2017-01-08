بالفيديو.. القومي للأمومة والأطفال: لا عقوبة على خطوبة الأطفال في مصر

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القاهرة – كشف صبري عثمان مدير الشؤون القانونية بالمجلس القومي للأمومة والأطفال، أن انتشار ظاهرة زواج الأطفال في الآونة الأخيرة، يعبر عن مشكلة وعي اجتماعي لا ظروف اقتصادية.

وأردف مدير الشؤون القانونية بالمجلس القومي للأمومة والأطفال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»: “كنا نرصد ظاهرة الزواج كوقائع اقتصادية، أب غير قادر يزوج ابنته ليرفع من على كاهله عبء نفقاتها، أما امتداد الظاهرة للأسر ميسورة الحال، تؤكد أن المشكلة في الوعي الاجتماعي لا الظروف الاقتصادية”.

وعن واقعة خطبة الطفلة فريدة عل ابن عمها في القليوبية، قال عثمان: “القانون شدد وغلظ من عقوبة تزويج القاصرات، لكن للأسف لا على خطوبة الأطفال”.

وكشف عثمان عن وجود لجنة تشريعية بالمجلس تدرس كل القوانين المتعلقة بالطفل وتسعى لتجريم الخطوبة.