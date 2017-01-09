بالفيديو.. الماليزي «صبري» يحصل على جائزة أفضل هدف لعام 2016

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زيورخ – توج الماليزي محمد فايز صبري بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2016 المقدمة من الفيفا.

وكان صبري يتنافس مع الثنائي البرازيلي مارلون لاعب كورنثيانز والفنزويلية دانيوسكا رودريجيز.

من المعروف أن هدف الماليزي محمد فايز لاعب بالو بيناج الماليزي جاء في مرمي باهانج.

وحصد الهدف الفائز بنسبة تصويت وصلت لـ59.46%، بينما جاء هدف مارلون في المركز الثاني بنسبة 22.86%، ثم دانيوسكا بنسبة 10.1%.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم في زيورخ بألمانيا.