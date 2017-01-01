بالفيديو.. المتحدث باسم البترول يكشف تفاصيل زيادة أسعار الوقود في مصر

القاهرة – كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه لا زيادات في أسعار الوقود أو تحديد للكميات المستخدمة مع بدء تشغيل المرحلة الثانية لمنظومة الكارت الذكي.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأحد، إن كل الكميات التي تم نقلها من المستودعات إلى محطة التموين تم تفعيلها بمنظومة الكارت الذكي لمنع التهريب، مشددًا على أن ما يحدث تشغيل تجريبي للمنظومة بشكل عام.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة البترول، فإنه من لا يملك كارت ذكي يمكنه استخدام كارت المحطة، مشددًا على أنه سيتم إعلام من لم يستلم الكارت الذكي الخاص به عن طريق رسائل “sms” أو رسائل هاتفية لمكان استلام الكارت الخاص بهم لتعميم المنظومة.