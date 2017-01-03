بالفيديو.. المشتبه به ينفي تورطه في هجوم ملهى اسطنبول

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أنقرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشتبه به في هجوم اسطنبول، الذي وقع خلال عطلة الأسبوع الماضي، يؤكد أنه لا علاقة له بالهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى في العاصمة التركية مساء السبت الماضي، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة العشرات.

وبحسب الفيديو الذي صوره المشتبه به «ماشرابوف» مع وكالة الأنباء في قيرغيزستان AKIpress، ونشرته وسائل الإعلام التركية، فقد قال في التسجيل “كنت في اسطنبول لإنهاء بعض الأعمال التجارية الصغيرة، خرجت من مدينة بيشكيك في قيرغيزستان إلى اسطنبول يوم 1 يناير (كانون الثاني) الجاري، لإبرام اتفاق للتجارة، وهو ما أقوم به منذ 2011، وعندما أردت أن أعود بالطائرة إلى قيرغيزستان ألقي القبض علي في مطار اسطنبول، وتم التحقيق معي من قبل السلطات التركية بالمطار لمدة ساعة، قبل أن يسمحوا لي بالعودة إلى طائرتي، التي تسببت في تأخرها عن الإقلاع ساعة كاملة”.

وأضاف ماشرابوف خلال المقابلة أنه لا يعرف من هو الجاني الذي يشبهه، ولا يعرف كيف وصلت صورة جواز سفره لتنتشر في الصحف العالمية بوصفه المشتبه به في هجوم اسطنبول. وتابع “ليس لدي أي فكرة كيف وصلت صورة جواز سفري إلى وسائل الإعلام بهذه السرعة، خاصة وأن الهجوم الإرهابي وقع ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول)، وكنت حينها في قيرغيزستان، والتي غادرتها إلى اسطنبول صباح الأول من يناير (كانون الثاني) لأغادر اسطنبول يوم 3 من الشهر ذاته”.