بالفيديو | انهيار ثلجي يخلف ضحايا في جبال الألب الفرنسية

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باريس – أفادت وسائل إعلام بسقوط نحو أربعة قتلى، اليوم الإثنين، جراء وقوع انهيار ثلجي وقع في جبال الألب الفرنسية.

وأفادت قناة « BFM-T» بوقوع مجموعة مكونة من تسعة متزلجين، بينهم دليل محلي، تحت كتل الثلوج نتيجة للحادث الذي وقع بالقرب من منتجع تين للتزلج، حيث تم العثور على شخصين مدفونين تحت الثلوج على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث أربعة أشخاص.

وفي الوقت نفسه ليس هذا الحادث الأول للانهيار الثلجي في جبال الألب هذا الموسم، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم قبل ذلك.

وفي العام الماضي لقي في جبال الألب في فرنسا حتفهم 21 شخصا، من بينهم 11 جنديا كانوا يقومون بتدريبات عسكرية بمنطقة سافوا الفرنسية.