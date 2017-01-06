بالفيديو.. برشلونة يسقط في فخ بيلباو في كأس الملك

رؤية – أميرة رضا

مدريد – عجز برشلونة عن تلافي السقوط على أرض أتلتيك بيلباو، أمس الخميس، وانقاد للهزيمة بنتيجة (2-1) ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى ملعب “سان ماميس”، تأخّر الفريق الكتالوني مبكرًا بهدفين سريعين عبر الثنائي أريتز أدوريز في الدقيقة 25، وإيناكي ويليامس في الدقيقة 28، قبل أن يسجّل نجوم المدرب لويس إنريكه عودة سريعة في بداية الشوط الثاني بهدف من توقيع ليونيل ميسي في الدقيقة 52.

وعلى الرغم من تعرّض أتلتيك بيلباو لحالتي طرد كانتا من نصيب راؤول غارسيا في الدقيقة 74، وأندير إيتوراسبي في الدقيقة 80، فإنّ النادي الكتالوني لم يستطع إدراك التعادل وعانده الحظ كثيراً حيث أهدر لاعبوه فرصاً بالجملة.

ولن يكون أمام برشلونة وقت كثير ليستعد لموعد الإياب حيث سيستقبل بيلباو الأربعاء المقبل.

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