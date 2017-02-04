بالفيديو | بطلة أوليمبية لـ«ترامب»: نسير في الاتجاه الخاطئ

رؤية – محمد عبدالله

واشنطن – انتقدت بطلة المبارزة الأمريكية، ابتهاج محمد، سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن المهاجرين، مؤكدة أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

تصريحات أول محجبة أمريكية تحصد جائزة أوليمبية، جاءت رداً على قرارات ترامب الأخيرة بحظر سفر مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرفت البطلة الأوليمبية الأمريكية بمواقفها الرافضة لترامب، حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وقالت في تصريح سابق ” أنا أفريقيةـ أمريكية، لا يوجد لدي موطن آخر للذهاب إليه. ولدت عائلتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وولدت أيضا بها، وترعرعت في مدينة نيو جيرسي، وعائلتي كلها في نيو جيرسي، فإلى أين عساي الذهاب؟”.