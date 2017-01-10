بالفيديو.. بعد غيبوبة 11 عاما.. الأمير السعودي النائم يتحرك

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الرياض – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» بسبب مقطع فيديو نشره الأمير خالد بن طلال على حسابه بموقع «تويتر» يظهر من خلال تجاوب نجله الأمير الوليد مع العلاج، وقيامه بتحريك كتفه عدة مرات من على فراشه.

وغرد الأمير خالد قائلا إن نجله قام بتلك الحركات بعد صلاة الجمعة، فيما يظهر المقطع الأول قيام الأمير الوليد بثلاث حركات بالكتف، في حين يقوم في المقطع الثاني بست حركات متتالية بكتفه.

من المعروف أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في شباط (فبراير) 2015.