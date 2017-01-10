بالفيديو.. تحدي المانيكان يصل لفريق الزمالك

رؤية – أشرف شعبان

القاهرة – تناقل محبو نادي الزمالك المصري مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أثناء قيامهم بتحدي المانيكان العالمي، على هامش المران الجماعي اليوم استعدادًا للقاء الأهلي في السوبر المصري.

من المعروف أن تحدي المانيكان اشتهر عالميًا في الفترة الأخيرة، ونفذه كل نجوم كرة القدم حول العالم.

جاء تحدي المانيكان خلال تواجدهم فى غرف ملابس اللاعبين بعد خوض المران المسائى للفريق الأبيض، وحرص شوقي السعيد على نشر فيديو تحدي المانيكان عبر حسابه على موقع إنستجرام، والذي ظهر خلاله محمود جنش وهو يمسك بكرة القدم الأمريكية.