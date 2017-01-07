بالفيديو.. ترامب يرفض تقرير المخابرات الأمريكية حول تدخل روسيا بالانتخابات

رؤية – أشرف شعبان

واشنطن – رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي تحدثت فيه عن مزاعم بإصدار القيادة الروسية الأوامر من أجل شَن هجمات إلكترونية وتنفيذِ حَملاتٍ إعلامية تهدف لترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وبحسب التقرير الذي نشرته فضائية «روسيا اليوم» اعتبر دونالد ترامب أن تقرير الاستخبارات الأمريكية محاولة لإضعافه سياسيا، متهما الديمقراطيين بالتقاعس الأمني، ومتسائلاً عن الأدلة حول دور القرصنة، وواصفا ما يحدث بالغريب جدا.

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد اكدت في تقرير غير سري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سعى الى تسهيل انتخاب دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في التقرير الذي صدر بعد لقاء ترامب بمسؤولي الاستخبارات الأمريكية أن “عملية القرصنة الروسية سعت إلى تقويض حملة هيلاري كلينتون”.