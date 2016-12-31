بالفيديو.. توم هاردي ميت عائد في « Taboo»

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لندن – طرحت شبكة FX Networks الفيديو الدعائي الأول لمسلسل Taboo وهو من بطولة توم هاردي، وإخراج ريدلي سكوت، على أن الحلقة الأولى منه سيتم بثها فى 10 يناير المقبل.

جيمس كيزاياه ديلاني عاد إلى لندن عام 1816، بعد أن ظن الكثيرون أنه لقي حتفه في إفريقيا، يرث جيمس شركة الشحن التي كان يملكها والده، يحاول بعدها إعادة بناء حياته مرة أخرى، لكنه يواجه العديد من المشكلات فيما يتعلق بالمنافسين له فى السوق، يحاول التغلب عليها من خلال العمل على قتل بعضهم.

يشارك هاردي البطولة كل من أونا شابلن التى سبق لها المشاركة فى مسلسل Game of Thrones، مايكل كيلي أحد أبرز الشخصيات المميزة فى مسلسل House of Cards، إلى جانب كل من ليو بيل و ديفيد هايمان و داني ليجراري، ريتشارد ديكسون، كتب القصة تشبيس هاردي والد بطل العمل، فيما كتب السيناريو الكاتب ستيفان نايت Steven Knight صاحب سيناريو فيلم Allied.

المسلسل أنتاج مشترك بين شبكة FX Networks والـ BBC، وهو عبارة عن 8 حلقات وتم تصوير أحداثه فى مدينتي يكومب بارك الغربية ، باكينجهامشير فى أنجلترا.

قدم هاردي خلال عام 2015 عددا من الاعمال الفنية التى ساهمت فى توسيع قاعدته الجماهيرية مثل: Mad Max: Fury Road، Child 44، The Revenant، وفيما يبدو أن عام 2017 سيحصد الكثير من الثناء على أعمال مثل Mad Max: The Wasteland الذي تم الاعلان عن البدء فى تصويره، والفيلم الحربي Dunkirk، وفيلم Star Wars: Episode VIII.