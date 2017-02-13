بالفيديو.. ثنائية «هيجواين» تقود «اليوفي» لتجاوز عقبة «كالياري»

رؤية – أميرة رضا

روما – حقّق فريق يوفنتوس، أمس الأحد، فوزا ثمينا على نظيره كالياري بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقاد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين فريقه يوفنتوس للفوز، بعد أن دوّن ثنائية في شباك أصحاب الأرض في الدقيقتين 37 و47 رافعًا رصيده إلى 18 هدفًا في صدارة لائحة الهدافين.

وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على صدارة الدوري برصيد 60 نقطة بعد أن حقق 20 انتصارًا و4 هزائم، فيما بقي كالياري في المركز 15 برصيد 27 نقطة.

ويعد هذا هو الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي ليوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة.

شاهد أهداف اللقاء