بالفيديو | جدوى أفكار «ترامب» الإقتصادية لمنع تصدر الصين!

رؤية – محمد عبدالله

بريلن – أكد الدكتور سنان أنطون، المحلل السياسي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يمكنه حل مشاكل الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن عودة الشركات إلى أمريكا لن تغير من الواقع شئ.

وأوضح أنطون على قناة «DW» اليوم الخميس، أن العامل الأساسي في فقدان الكثير من الوظائف هو دخول التكنولوجيا، وأن 3 من بين 4 من الوظائف التي تم فقدها حل فيها الإنسان الآلي محل الإنسان.

وقال أنطون أن القطبية الواحدة في طريقها إلى الزوال، وأن أمريكا لن تكون إلى فترة قريبة هى القوة الوحيدة الذي بدأ مع إنهيار الاتحاد السوفيتي، وسيحل محلها الصين.