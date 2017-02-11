بالفيديو | جماهير «أورلاندو» تقتحم ملعب المباراة بالزجاجات والكراسي!

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بريتوريا – شهد ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» الخاص بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أحداث شغب، بعدما اقتحمت جماهير “أورلاندو بيراتس” ملعب المباراة للاعتداء على لاعبي فريقها بسبب النتيجة المذلة في المباراة.

صن داونز أمطر شبابك “أورلاندو” بسداسية ضمن مباريات الفريق الجنوب إفريقي المؤجلة في الدوري، وهو الأمر الذي فجر غضب جماهير أورلاندو التي اقتحمت الملعب مباشرة بالزجاجات والكراسي وسط أعمال شغب كبيرة.

وتدخلت قوات الأمن على الفوز وفصلت بين اللاعبين والجماهير وسط هرج ومرج كبير داخل أرضية الملعب.

المباراة توقفت في الدقيقة 80 وعقب الهدف السادس في المباراة قبل أن تُستكمل مجددا عقب نهاية أحداث الشغب.

ويحتل أورلاندو المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة فقط من 15 مباراة. بينما صن داونز في المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 11 مباراة.