بالفيديو.. جناح «فتح» العسكري ينظم عرضا عسكريا في غزة

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غزة – نظّمت “كتائب شهداء الأقصى”، المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، اليوم السبت، عرضًا عسكريًا في ذكرى تأسيسها الـ 52، والتي تصادف يوم غد الأحد.

وجاب المئات من عناصر “كتائب شهداء الأقصى”، شوارع مدينة غزة، انطلاقًا من منطقة “أبراج المقُّوسي”، شمالًا إلى ساحة الكتيبة غرب المدينة.

ورفع المشاركون في العرض بحسب «الأناضول»، أعلام حركة فتح، مرددين هتافات احتفالا بذكرى انطلاقة الحركة.

وقال أحد عناصر كتائب شهداء الأقصى، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش العرض العسكري: ” نُحيي اليوم الذكرى 52 لانطلاقة حركة فتح التي انطلقت بإرادة وطنية فلسطينية”.

وأضاف المتحدث “الملثم”: “متمسكون بخيار الكفاح المسلح، كطريق وحيد لتحرير فلسطين”.

ودعا إلى “إنهاء الخلفات الداخلية للحركة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس”.

وتحتفل فتح يوم غد الأحد، بمرور 52 عامًا على تأسيسها في الأول من يناير/ كانون الثاني، عام 1965.

وأسس الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مع عدد من رفاقه، وأبرزهم (صلاح خلف، وخليل الوزير، وفاروق القدومي، وخالد الحسن) حركة فتح في عام 1959، ثم أُعلن الانطلاق الرسمي لها في عام 1965.

وتشكلت كتائب شهداء الأقصى، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بداية عام 2000، على يد قادة ونشطاء في حركة فتح.

وتنفي اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تكون “كتائب شهداء الأقصى” تتبع لها بشكل رسمي، وتقول إن الحركة في الوقت الحالي، لا تمتلك “جناحا عسكريا”.