بالفيديو.. «حقوقي جزائري»: الإضراب في الجزائر مجهول الهوية وهذه أسبابه

رؤية – محمد عبدالله

الجزائر – قال عيسى رحمون، نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أنه حتى الآن لا يعرف الجهة التي نادت للإضراب في البلاد.

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة «DW»، اليوم الخميس، مشيراً إلى مجموعة من العوامل المسؤولة عن تجاوب منطقة القبائل بشكل كبير مع هذا الإضراب، خاصة وأنها معروفة بتاريخها النضالي.

ةلفت رحمون إلى أن البيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً السلطات الجزائرية إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات.

جدير بالذكر أن الإضرابات بدأت في الجزائر يوم الإثنين الماضي ووصلت إلى أقصى نجاح لها في منطقة القبائل.