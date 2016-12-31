بالفيديو.. دبي تتأنق في احتفالات رأس السنة

رؤية – محمد عبدالله

دبي – احتفل نحو مليوني شخص بقدوم العام الجديد 2017، أمام برج خليفة بمدينة دبي الإماراتية، مساء السبت، حيث انطلقت عروض الألعاب النارية الأروع على الإطلاق، وتراقصت نافورة دبي فاونتن في مزيج من الإبداع والموسيقى في احتفالات رأس السنة.

وقبل دقائق قليلة من بدء الاحتفال تم إغلاق أنوار برج خليفة، لتنطلق مع بداية العام الجديدة، بعروض مبهرة تجمع بين الألعاب النارية، وعروض النافورة الراقصة.

ومن برج خليفة إلى برج العرب سادت أجواء احتفالية استثنائية تابعها أكثر من مليار شخص في مختلف بقاع العالم عبر شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

في دبي تلتقي الأرقام القياسية، حيث النافورة الأطول في العالم، والبرج الأعلى في العالم، الأمر الذي يجعل منها محط أنظار العالم أجمع خاصة في مثل هذه الاحتفالات من كل عام.