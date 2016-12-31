بالفيديو.. دحلان: «عباس» ينفرد بحركة «فتح» ولا نعترف بمخرجات مؤتمر المقاطعة

رؤية – محمود سعيد

رام الله – أكد محمد دحلان القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ينفرد بحركة فتح، ورغم ذلك لم نسعى للصدام معه، وقضيتنا أمام مفترق طرق خطير والنهج الحالي هو انقلاب على نهجنا النضالي الوطني، وقد بقيت فتح رغم فقدان أبو عمار.. لكن عباس يحاول اختطافها، وشدد بالقول “لا نعترف بنتائج مؤتمر المقاطعة المسمى مؤتمر فتح السابع”.

وقال القيادي الفتحاوي في كلمة له بثت على فضائية «الكوفية» بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة حركة فتح، مساء اليوم السبت، “لابد من الوقف الفوري للمفاوضات المهينة.. ونطالب بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، وندعو لعقد المجلس الوطني بمشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي، والتفكير جدياً بعقده في مصر أو الأردن”.

وتابع “نحن في حركة فتح وباقون فيها للأبد لأنها نضالنا ونضال الشهداء والاسرى ولن نفرط بنضالنا، والسلطة التنفيذية تستخدم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتحقيق أهداف شخصية، والنهج السياسي الرسمي يسعى لتبديد أوراق القوة ويعد انقلاب على تجربتنا الوطنية، وذلا فنحن ندعو للالتزام بقرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال واستمراره، ولا بد من وقف المفاوضات المهينة”.

وأردف دحلان: “المؤسسات التشريعية معطلة لرغبات فرد واحد، ومنظمة التحرير أصبحت من الماضي بفعله، و لابد من تغيير النهج والمسار الحالي، وأنا لا أتحدث عن تغيير الأشخاص، والقدس هي مفصل فلسطين تاريخيا وجغرافيا وثقافيا.. ونطالب بإعلان انتهاء المرحلة الانتقالية:.

واضاف القيادي الفتحاوي: لابد من تفعيل الإطار القيادي المؤقت، وتفعيل أعمال المجلس التشريعي، لأن السلطة التنفيذية تستخدم الأجهزة الأمنية لخدمة أهداف شخصية، وحتى منظمة التحرير تكاد تكون ذكرى من أحلام الزمن الجميل وعطلت هي مكتسباتنا في الأمم المتحدة وبفعل فاعل.

وختم بالقول: أعرف أن فكرة التخلص مني كانت تهيمن على عقل و سلوك البعض، وقد تحملت كل مظالم وافتراءات أحداث غزة.. وفزت بعضوية اللجنة المركزية بفضل أبناء فتح المخلصين، وفتح انطلقت من أجل أرضنا وشعبنا وكانت رصاصًا و حجارة من أجل فلسطين.