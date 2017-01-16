بالفيديو.. رئيس بيلاروسيا: مصر هي المستقبل

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القاهرة – دعا ألكساندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، المصريين لنقل حضارتهم إلى الشعب البيلاروسي وتبادل الزيارات بين المثقفين المصريين ونظيرهم من دولة بيلاروسيا لفتح آفاق لتعاون الثقافي بين الدولتين.

وأضاف” لوكاشينكو” -خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين- أن بيلاروسيا ستقدم الدعم الكامل لكل من رجال الأعمال المصريين على كافة المستويات”.

وتابع رئيس بيلاروسيا: “سأزور مصر قريبًا، ثقوا بأن مصر هي المستقبل وستظل هي المتألقة أمام كل دول العالم متقدمة للأمام، مصر الحضارة لابد أن تتبوأ المكانة التي تستحقها”.

