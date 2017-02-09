بالفيديو | «رمضان صبحي» يكشف المسؤول عن هزيمة الكاميرون

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – تحدث نجم منتخب مصر، رمضان صبحي، عن مشوار المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي انتهت بخسارة اللقب أمام الكاميرون في نهائي البطولة.

وأوضح صبحي في حديثه على قناة «dmc» مساء الأربعاء، أن الإرهاق والتعب الذي أصاب لاعبي المنتخب على مدار البطولة هو السبب وراء خسارة اللقب أمام الكاميرون في نهائي البطولة، وخلال الشوط الثاني من مباراة النهائي أمام الكاميرون وصل الإرهاق منتهاه، ولم يستطع لاعبو المنتخب مجاراة لاعبو الكاميرون الذين سيطروا على الكرة والمباراة.

واعترف صبحي بصحة الهدف الثاني للكاميرون في مرمى الفراعنة مؤكداً أنه “مش فاول” .