بالفيديو.. روسيا تودّع سفيرها المغتال بمراسم مهيبة حضرها بوتين

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موسكو – أقيمت اليوم الخميس، مراسم تشييع جنازة السفير الروسي أندريه كارلوف، الذي قتل الإثنين الماضي بتركيا.

حضر مراسم التأبين التي أٌقيمت بمقر وزارة الخارجية الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروق، حيث وضعا إكليلاً من الزهور على جثمان الفقيد.

وكان بوتين قد كرّم السفير القتيل بمنحه لقب بطل روسيا، تقديرا لمساهمته في تجاوز الأزمة في العلاقات الروسية التركية وإعادتها إلى سابق عهدها، وفي تسوية الأزمة السورية. وقد أجّل الرئيس الروسي مؤتمره الصحفي السنوي ليوم واحد، لكي يودع الفقيد شخصيا.