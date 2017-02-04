بالفيديو | «زيد بن الحسين» يدين الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا

رؤية – محمد عبدالله

جنيف – أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار بحق مسلمي الروهينغا.

وقال الحسين ” سمعنا عن أعمال ضرب واختفاءات قسرية وتعذيب، يبدو أن مختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة قد حدثت في شمال راخين ولا يبدو أنها حوادث عرضية”.

وتابع ” هناك الكثير من الشهادات التي تثبت نفسها بما قد يبدو أنها حملة منظمة، وإذا كان هذا هو الحال، فإنها تصل إلى حد الجرائم الدولية”.

يذكر أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قال إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينغا وتحرق قراهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر في حملة “من المرجح جدا” أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.