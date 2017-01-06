بالفيديو.. سكان المكسيك ينهبون المحلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

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مكسيكو سيتي- عرضت فضائية «روسيا اليوم»، لقطات مصورة، لأعمال الشغب، التي اندلعت في مدينة “فيراكروز” المكسيكية ومدن رئيسية أخرى، جراء رفع أسعار الوقود بنسبة 20 %.

وأظهرت اللقطات المصورة، السكان المحليون يقومون بالسطو على سوبر ماركت “تشيدراوي” في مدينة بالساحل الشرقي، واقتحموا مبنى ونهبوا ما في داخله، ما دفع بقوات المارينز للتدخل في محاولة للحد من عمليات النهب.

ونهب المحتجون 23 متجرا في مكسيكو سيتي وحدها بعد أن شهدت العاصمة حوادث مماثلة ما أدى إلى اعتقال نحو 250 شخصا.

جدير بالذكر أن موجة الاحتجاجات، تصاعدت بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة 20.1 % في 1 يناير الجاري، إذ قطع المحتجون الطرق السريعة الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حركة المرور في جميع أنحاء البلاد.

ودافع الرئيس المكسيكي، أنريكي بينا نيتو، عن قرار زيادة الأسعار، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.

هذا وأعلن المحتجون أنهم سيواصلون المظاهرات إلى أجل غير مسمى حتى تتراجع السلطات عن زيادة أسعار الوقود.