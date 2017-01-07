بالفيديو.. سلة قمامة ذكية تفتحها بصوتك

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لاس فيجاس – كشفت شركة « Simplehuman» الأمريكية خلال مشاركتها بمعرض « CES 2017» في لاس فيجاسعن أحدث ابتكارها، وهى سلة قمامة ذكية.

ويمكن لهذه السلة أن تفتح بواسطة الصوت، حيث تأتى مزودة بمجموعة من أجهزة الاستشعار التى تساعد فى التحكم الصوتى بالسلة، حيث يمكن فتحها فقط بالقول “open can” ” و” “open sesame.

الفكرة يراها البعض سخيفة، ولكن مطورى السلة قالوا إنها ستفيد الكثير من الأشخاص، خاصة إذا كان المستخدم يحمل العديد من الأشياء فى يده ويريد التخلص منها، كما أن أجهزة الاستشعار تعمل على فتح غطاء السلة من على مسافة بعيدة حتى تعطى أمر بالإغلاق، ومن المقرر أن يتم إطلاق سلة القمامة الجديدة فى الأسواق خلال شهر مارس القادم بسعر 180 دولارا.

Simplehuman's voice-activated trash can #ces2017 A video posted by Nicole Lee (@nicolenerd) on Jan 4, 2017 at 8:15pm PST

جدير بالذكر أن معرض ces 2017 يعد واحدا من من أكبر التجمعات التى تسمح لشركات التكنولوجيا المختلفة بعرض منتجاتها المتطورة الحديثة.