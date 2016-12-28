بالفيديو.. سمسية بورسعيد والمعدّية في حضرة السيسي

رؤية – محمد عبدالله

” طلع الصباح .. صبّح يا عليم .. والعِدّة فيها سردين .. وهيلا هيلا يا صياد .. هيلا هالله صلِّ على النبي.. وإن عجبك صلِّ.. وإن ما عجبك صلِّ “.. ” صلوا على النبي يا شباب .. الله الرازق يا شباب هيلا هيلا يا صياد, الخير في الخيط الجاي يا شباب هيلا هيلا صلوا على النبي”.

رغم عناء رحلة الصيد وما تحمله من مشقة وتعب للصيادين في عمق البحر طلباً للرزق وبحثاً عما يسد الرمق، ينطلق الصيادون مع ساعات الليل الأولى وحتى بزوغ الفجر، متسلحين بالمواويل الشعبية والأغاني التراثية التي تمتد إلى تراثٍ بحري قديم؛ أو حتى ما ترتجله ألسنتهم تفاعلاً مع الجو العام للصيد.

تتضرع القلوب قبل الألسنة بالدعاء إلى الله طلباً للزرق والعون والبركة، ينشد الريس ويردد خلفه الرفاق “صلوا ع النبي يا رفاق، فالله هو الرزاق هيلا هيلا يا صياد”.

هذه الأغاني والمواويل الشعبية التراثية تم استحضارها خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للإسماعيلية وبورسعيد لافتتاح عدد من مزارع الاستزراع السمكي، حيث استقبله مجموعة من الصيادين بهذه المواويل، فأنشد أحدهم “ عاوز أقول لك كلمة يا ريس.. اسمع مني الله يخليك.. أول حرف من اسمك “ع”.. عيونَّا يا ريس باردة عليك.. تاني حرف من اسمك “ب”.. بندعيلك رب يخليك.. تالت حرف منك “د”.. ده تسلم البطن اللي شالت والأب اللي ربى وعلم وزرع فيك حب بلادك، ومنك يا ريس نتعلم.. رابع حرف في اسمك “أ”.. الله يعينك ويقويك”.

وأضافوا، وهو يجمعون الشباك من أحد الأحواض، بعد أن أمسك السيسي بها: “إيد محمد وأيد مينا.. شوية شوية هتعلى بينا”، وذلك مع عبارات الاستعانة بالله، و”الله أكبر”.

للصيادين المصريين أغانيهم ومواويلهم الخاصة بهم ينشدون لكي يخففوا من المخاطر الكبيرة التي يواجهونها أثناء رحلة الصيد في عرض البحر.

أبناء كل محافظة لهم أناشيدهم ومواويلهم الخاصة بهم، والتي تعبر عن بيئتهم، وإن تشابهت سواحلها، إلا أنه يمكنك من داخل كلماتها أن تعرف البيئة التي قيلت فيها وتعبر عنها، فالصياد في مدن القناة له كلماته وأهازيجه التي تميزه عن صيادي البحر الأحمر، أيضا الصياد السكندري، والصياد المصري في حلايب وشلاتين.

من منا لم يسمع سمسية بورسعيد، بكلماتها الجميلة، وترانيمها التي تستمد عبيرها من المدينة الباسلة وصمودها “من بورسعيد للإسماعيلية ومن إسماعيلية للسويس و على البواخر إحنا البحرية و ف القنال نرقص و نهيص”.

فأهالي مدن القناة الذين استحضروا فن السمسمية حيث كان العمال أثناء حفر قناة السويس يستخدمونها في المساء للتسلية والسمر، للتخفيف من مشقات العمل فى الحفر طوال النهار، وقسوة السخرة، وآلام غربتهم وسط الرمال.

السينما والصياد

تحفل السينما المصرية بالأغاني التي قيلت في الصيد والصيادين، والتي يحفظها كثير من المصريين عن ظهر قلب، نظراً لأنها مسّت قلوبهم، وعبّرت عن قطاع كبير منهم، بالإضافة إلى كلماتها الرائعة.. من هذه الأغاني التي يزخر بها تراث السينما المصرية، أغنية “يا مهون” لمحمد قنديل، كلمات مرسي جميل، وألحان محمد الموجي.

يامهون .. هون هون .. هونها .. هونها وقول

يا مهون هون على طول

وتروح بلدك يا غريب .. وتلاقي على البر حبيب

مستني يقولك سلامات

هونها .. هونها وقول .. يا مهون هون على طول

يا مسافر بين ظلمة ونور .. يا مبحر ومعدي جسور

خد بالك الأيام حتدور

وتروح بلدك ياغريب .. وتلاقي عالبر حبيب

مستني يقولك سلامات

هونها .. هونها وقول .. يا مهون هون على طول

غنينا ألفين موال .. ع الغربة وليالي طوال

ومصيرك ترتاح البال .. ليه تشكي وللا تقول اه

بعافيتك وبعون الله حتنول اللي بتتمناه

وتروح بلدك ياغريب .. وتلاقي عالبر حبيب

مستني يقولك سلامات

هونها .. هونها وقول .. يا مهون هون على طول