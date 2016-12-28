بالفيديو.. «سوبونينا»:  موسكو غير قلقة من التواجد الإيراني بسوريا

رؤية – محمد عبدالله

موسكو – قالت إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط بمعهد الدراسات الاستراتيجية، إن ما يتردد حول قلق موسكو من الوجود الإيراني غير صحيح.

وأوضحت سوبونينا في مداخلة على قناة «DW» مساء الأربعاء، أن موسكو تتعاون مع طهران الآن، وبذلت جهوداً غير عادية لتوحيد الجهود التركية الإيرانية من أجل إيجاد الحل في سوريا.

ولفتت إلى أن موقف موسكو من الأزمة السورية لم يتغير، ولكن موازين القوى هى التي تغيرت على الأرض لصالح النظام، وأيضا الرهانات الخاسرة على الولايات المتحدة بعد فشل هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترامب.