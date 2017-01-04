بالفيديو.. شرطي أمريكي يعتدي بعنف على طالبة من أصول إفريقية داخل مدرسة

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واشنطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» بعد انتشار مقطع فيديو يظهر رجل شرطة يحمل مراهقة من أصول إفريقية إلى ثم يلقيها بها على الأرض بعنف، أمام زملائها في المدرسة.

كان الطلاب يقومون بتصوير عراكا بين فتاتين في مدرسة رولسفيل في ولاية نورث كارولاينا، حيث يعمل الشرطي، ثم تحركت الكاميرا لتظهره وهو يحمل فتاة حاولت التدخل ثم يلقيها على الأرض بقوة، ليقوم بعدها بحملها على الوقوف وإخراجها من المكان وهو يحكم قبضته على يديها وهما خلف ظهرها.

وتسبب الحادث في حالة من الجدل بين الطلاب الذين تجمعوا في المكان، ونجحوا في تصوير ما حدث، الأمر الذي أثار مزيدا من السخط كونه وقع أمام قصّر.

من جانبها كشفت السلطات أنه تم إخضاع الشرطي روبن دي لوس سانتوس لإجازة إدارية إجبارية، لحين انتهاء التحقيقات في الحادث.