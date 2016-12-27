بالفيديو.. طائرة هندية تخرج عن مسارها وتخلف 15 مصابًا

رؤية

نيودلهي – نقلت قنوات تلفزيونية هندية، لقطات مصورة، لطائرة تابعة لشركة طيران هندية «جت إيروايز»، خرجت عن مسارها، خلال استعدادها للإقلاع من مطار «جاو»، غرب الهند، وأصابت 15 شخصا بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن البحرية الهندية، إلى أنه لا يمكن تفسير الحادث الواقع صباح اليوم الثلاثاء، في أوج الموسم السياحي بالمدينة، التي تستقبل آلاف الزوار في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضح الناطق باسم البحرية، أن المصابين الـ 15 كانوا من الركاب، وتعرضوا لإصابات طفيفة، ما بين رضوض أو كسور، من بين 61 راكبا كانوا على متنها، بينما كانت تستعد للإقلاع إلى مومباي.