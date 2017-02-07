بالفيديو | ظهور صامت وبدون يد متحركة .. لقاء «الأسد» بالوفد البلجيكي

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دمشق – بثت وكالة الأنباء السورية «سانا» مقطع فيديو، للرئيس بشار الأسد، أثناء لقائه وفداً برلمانياً بلجيكياً أمس الإثنين.

وأظهر المقطع المصور الذي تم نشره دون إبراز أي صوت ، وبدت فيه اليد اليسرى للأسد ثابتة لا يحركها، ما أثار مزيداً من الغموض حول الوضع الصحي للأسد، الذي اعتاد تحريك كلتا يديه عند إلقائه الخطابات أو في المقابلات الصحفية والدبلوماسية؛ وبدت يده اليسرى وكأنها وضعت على الكرسي دون إرادته، حيث لم تتحرك طيلة مدة الفيديو المقتضب (36 ثانية)، مما يوحي أنها قد أصيبت بالشلل، كما أن اللقطات أُخذت من الجهة التي تظهر وجه الأسد من الجانب الأيمن فقط.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها الأسد بهذا الغموض بعد ظهور شائعات حول تردي وضعه الصحي وإصابته بجلطة دماغية.