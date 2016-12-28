بالفيديو.. عمال روس يدهسون دبًا بعجلات شاحنتهم 

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موسكو – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك” و”تويتر”، في روسيا، مقطع فيديو، يرصد اعتداء مجموعة من العمال الروس على دب، ليدهسوه تحت عجلات شاحنتهم.

ويظهر في الفيديو الدب الذي بدا منهكًا، فوق الثلج، ولم يحرك ساكنًا، وجاءت فوقه الشاحنة وسرعان ماصعدت عجلاتها فوقه لتزيد من معاناته، وراحوا يصعدون بالشاحنة فوق جسده مراراً وتكراراً إلى أن فارق الحياة، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ويُعتقد أن الدب استنفد معظم قواه، ولم يكن قادراً على الهرب أو الدفاع عن نفسه، بعد أن فشل في السبات الشتوي، في حين يقول آخرون أنه كان بالفعل في حالة من السبات لكن المهاجمين أيقظوه وطاردوه لقتله.

وقالت صحيفة سيبريا تايمز إن الدب كان لا يزال على قيد الحياة بعد دهسه للمرة الأولى، وحاول الهرب والنجاة بحياته، لكن الشاحنة صعدت من فوقه مجدداً ليفارق الحياة بعد وقت قصير.

وقال سخامين أفاناسييف وزير البيئة المحلية في منطقة ياكويتا إن الوزارة فتحت تحقيقاً في حادثة الاعتداء والقسوة على الحيوان الذي يعد رمزاً لروسيا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قريباً واتخاذ الإجراءات المناسبة.