بالفيديو.. غارات عنيفة على قرى وادي بردي ومظاهرة بدمشق

رؤية – محمد عبدالله

دمشق – تجدد قصف طيران النظام السوري، صباح اليوم الإثنين، على قرى وادي بردي، بالتزامن مع محاولات تسلل من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني على محور عين الفيجة.

وتظهر اللقطات المصورة التي بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القصف العنيف من قبل الطيران الحربي السوري على قرى وادي بردي وخاصة على قرية الحسينية وقرية عين الفيجة، في خرق جديد للهدنة التي تم الاتفاق عليها منذ أيام.

وفي حي جوبر، بدمشق، خرج السوريون في تظاهرات لمطالبة الفصائل العسكرية بوحدة الصف. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “نريد جيش وطني واحد” و”نريد قيادة مدنية واحدة”.