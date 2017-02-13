بالفيديو.. غوتيريس: استبعد حلًا قريبًا لأزمة اللاجئين.. والاستيطان يقوض حل الدولتين

رؤية – حسام السبكي

دبي – عبر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” عن عدم تفاؤله بالتوصل لحلٍ قريبٍ لأزمة اللاجئين حول العالم.

وفي تصريحاتٍ أدلى بها في مقابلة خاصة مع قناة «الحدث» أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي وقف عاجزًا أمام الأزمات على جميع الأصعدة بسبب الانقسامات التي تحيط به، مشددًا على أن الأمم المتحدة بكامل هيئاتها بحاجة إلى إصلاحات جذرية.

وحول الوضع في سوريا، أكد “غوتيريس” أن الأزمة السورية تعتبر اختبارًا صعبًا أمام الأمم المتحدة، فالشعب السوري يعاني كابوسًا – على حد تعبيره – منذ اندلاع الأزمة قبل ست سنوات، مشيرًا إلى أن الوضع المتأزم في سوريا يدعم تنظيم “داعش” الإرهابي، ويشكل أرضًا خصبة لوجوده، كما أشار أن الوضع في الموصل يمثل انعكاسًا حقيقيًا للأزمة السورية.

وعبر الأمين للأمم المتحدة عن تفاؤله، باجتماع المعارضة السورية الأخير والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتشكيل وفدها في الجولات المقبلة من المفاوضات.

غوتيريس تطرق في حديثه قناة “الحدث” أيضًا، عن جولته في منطقة الشرق الأوسط، فأوضح أنها تهدف لتشجيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما تبحث مجمل الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق.

وفي جانب الأزمة العراقية، وتحديدًا حول معارك القوات الأمنية ضد عناصر تنظيم “داعش” في الموصل، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أسفه لمغادرة فئات كبيرة من سكان المدينة تمثل شرائح واسعة من المجتمع العراقي.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة كذلك عن الوضع في ليبيا، فشدد على ضرورة توجيه كافة سبل الدعم للدولة الليبية في مواجهة الانقسامات والتهديدات الإرهابية، وبغية استعادة الأمن والاستقرار فيها، إلا أنه في الوقت ذاته، عبر عن أسفه لرفض الإدارة الأمريكية ترشيحه لسلام فياض ليكون موفدًا عن المنظمة الدولية في ليبيا.

الوضع في اليمن كان في طليعة اهتمامات الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا، فذكر أن الشعب اليمني يعاني بشدة خاصةً بعد الانقلاب الحوثي، مطالبًا بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين أطراف النزاع هناك.

أما عن القضية الأبرز في الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية، فقد ذكر “غوتيريس” أن حل الدولتين هو الخيار الأوحد للوصول إلى تسوية مناسبة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تقوض جهود التوصل إلى حل الدولتين، مطالبًا بالتوقف الفوري لعمليات الاستيطان الإسرائيلية.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة حديثه لقناة “الحدث” بالتأكيد على ضرورة ابتعاد إيران بسياستها الحالية ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط عن التأثير سلبًا على دول المنطقة.