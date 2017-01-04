بالفيديو.. فضائية لبنانية تتراجع عن وصف المقاومة الفلسطينية بـ«الإرهابية»

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بيروت – بعد عاصفة من الانتقادات التي وجهت لها، تراجعت فضائية«LBC» اللبنانية عن تقرير تليفزيوني سابق بثته المحطة أدرجت فيه المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني على أنها عمليات إرهابية.

وأكدت القناة أن “اسرائيل كانت وستبقى دولة عدوة، وما تقوم به يومياً من حصار غزة وملاحقة وسجن وتصفية الفلسطينيين ومواصلة اقامة المستوطنات هو فعل احتلال، ومقاومته فعل مشروع”.

واستعرضت الفضائية بيان لمكتب حركة «حماس» في لبنان، طالبت الحركة خلاله القناة بالتراجع عما ورد في تقرير سابق لها، تضمن ادراج العمليات الفدائية ضد الاحتلال ضمن “الهجمات الإرهابية”.