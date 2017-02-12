بالفيديو.. فلسطينية تشعل النار في جسدها

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طولكرم – أشعلت فلسطينية من سكان مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، النار في جسدها بعد أن سكبت الوقود على جسمها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بحروق.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة لؤي ازريقات أن بلدية طولكرم شرعت صباحًا وبالتعاون مع الشرطة بإزالة التعديات على طرقات وأرصفة المدينة، وأثناء ذلك اعترض مواطنين اثنين على عملهم، واعتدوا على موظفيها وافراد الشرطة مما أدى لتوقيفهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنه وبعد ذلك وصلت زوجة المواطن الموقوف وأشعلت النيران بنفسها أمام المديرية فتحرك عدد من أفراد الشرطة لإنقاذها مما ادى لإصابة 2 من الضباط بحروق وصفت اصاباتهما بالطفيفة وإصابة شرطية أخرى وصفت اصاباتها متوسطة.

وبينت الشرطة إلى أنه جرى نقلهم والمواطنة للمشفى والتي وصفت حروقها بالمتوسطة من الدرجة الأولى والثانية.