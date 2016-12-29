بالفيديو.. قائد عسكري سعودي يضع «عقال» والد شهيد فوق عقاله

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الرياض – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقائد قوات المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية، اللواء ركن الدكتور ظافر الشهري.

ويظهر المقطع المصور الشهري وهو يلقي كلمة بحضور أسر الشهداء، قبل أن يلتقط “عقال” أحد الحاضرين، الذي رماه عليه إجلالاً منه على ما قاله عن الشهداء، وكانت ردة فعل اللواء أن التقطه ووضع “العقال” فوق رأسه تكريماً له ولصاحبه، ورفض أن يؤخذ من فوق رأسه حتى انتهاء كلمته.

وحاول أحد الحراس نزع العقال من فوق رأس الشهري، لكنه أبى ووضعه من جديد فوق عقاله، لينال تحية وتصفيق الحضور.

من جملة ما قاله الشهري في كلمته: ماذا أقول في ليلة عطر مساءها دماء الشهداء والمصابين، ماذا أقول في هذه الليلة التي نجتمع فيها ونحتفل بأرواح شهداء الواجب بهذا الوطن، وقدموا أرواحهم ليست رخيصة بل غالية في سبيل الوطن وحماية المقدسات وفي سبيل إعلاء كلمة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ماذا أقول وأنا كلي اعتزاز وفخر وشرف، كما هي القوات المسلحة والوطن بمقدساته ومقدراته في مثل هذه الليلة أن نحتفل بأسماء نقشت في قلوبنا أماكنها وفي قلوب الوطن، ولقد أعددت كلمة نثرا بما يشبه الشعر، وبعد كلمة والد الشهيد فما استطعت أن أجمع قواي أن أجمع ما كنت قد أعددته في ذهني، فقد سمعنا كلمات مخلصة وصادقة تعبر باسم زملائنا المصابين عن حال شموخ أبناء هذا الوطن.