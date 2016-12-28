بالفيديو.. قطار ينحرف عن مساره ويقتل اثنين بالهند

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نيودلهي – تداولت قنوات تلفزيونية هندية، لقطات مصورة، صباح اليوم الأربعاء، ترصد اللقطات الأولى لخروج قطار عن مساره في شمال الهند، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرون.

ووقع الحادث في مدينة كانبور في ولاية اوتار براديش، عندما خرجت نحو 10 من عربات القطار عن مسارها، كان على مقربة من موقع حادث القطار الذي اوقع 146 قتيلا في تشرين الثاني.

وقال مسؤولون في الحكومة المحلية، في موقع الحادث، انه حصل اصطدام بين عدد من عربات القطار ادى الى حرفها عن مسارها، واوضح المفتش العام في شرطة كانبور زكي احمد “يمكننا تأكيد مقتل اثنين واصابة 28 شخصا على الاقل ادخلوا الى عدد من المستشفيات في محيط كانبور”.

وأضاف المفتش العام: “أن الحادث وقع نحو الساعة 5,30 صباحا، لقد أصيب ركاب، غير الجرحى الـ28، بجروح طفيفة وغادروا بعد تلقي اسعافات اولية”.