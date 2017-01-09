بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب لعام 2016

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 07: Cristiano Ronaldo of Real Madrid attends the Press Conference with nominees for World Player of the Year and World Coach of the Year for Men's Football on January 7, 2013 at Congress House in Zurich, Switzerland. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

رؤية – أشرف شعبان  

زيورخ – حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم في زيورخ بألمانيا.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو يتنافس مع والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان نجوم أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية توالياً على الجائزة الفردية الأهم قبل أن يحسم الصراع لصالحه.

وكان الخبراء قد توقعوا أن يفوز رونالدو باللقب بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أرووبا ومنتخب بلاده ببطولة أوروبا.

اللافت أن جميع لاعبي أتلتيكو مدريد وصيف دوري أبطال أوروبا قد غابوا عن القائمة وكذلك كثرة اللاعبين الذين تم اختيارهم من ريال مدريد وبرشلونة باستثناء مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي داني ألفيش لاعب يوفنتوس الإيطالي.

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