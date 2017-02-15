بالفيديو.. كيف فجر داعشي نفسه بعد حصار منزله

رؤية – أشرف شعبان

دمشق – نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير انتحاريّ من عناصر تنظيم «داعش» نفسه على مقربة من تجمع قوات «سوريا الديمقراطية»، التي تهيمن عليها وحدات الحماية الكردية، خلال حصار أحد المنازل في مدينة الرّقة السورية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يبدو واضحاً جنود «سوريا الديموقراطية» متمترسين خلف مركبة عسكرية مصفحة، خلال حصار المنزل، وفجأة يظهر انتحاري «داعش»، ليقوم بتفجير نفسه.

غير أنّه لم يكن قريباً بما فيه الكفاية من الجنود لإصابة أو قتل أحدهم، حيث تحصن الجنود خلف المدرعة إلى أن هدأ الدخان والغبار وواصلوا إطلاق النار خشية أن يكون أحد الأشخاص موجود بداخلها.