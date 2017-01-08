بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على دبلوماسي أمريكي في المكسيك

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مكسيكو سيتي – نشر موقع «روسيا اليوم» فيديو مصور يظهر لحظة إطلاق النار على دبلوماسي أمريكي فى المكسيك.

ويظهر المقطع المصور شخص ينتظر عند مدخل موقف للسيارات تحت الأرض، ويسحب سلاحه عندما توقفت سيارة الموظف أمام العارضة الحديدية التى تقفل باب الموقف، وأطلق النار مرة واحدة باتجاه سائق السيارة قبل أن يفر راكضا.

وكانت النيابة العامة المكسيكية والبعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى المكسيك أكدت أن موظفا فى القنصلية الأمريكية أصيب، الجمعة، بالرصاص فى دينة جوادالاخارا غربى المكسيك.

ونقلت “وكالة الأنباء الفرنسية، أ ف ب” عن النيابة العامة المكسيكية قولها فى بيان إن “موظفا رسميا فى قنصلية الولايات المتحدة أصيب بسلاح نارى حسب التقرير الطبى وحالته مستقرة”.

وقالت البعثة الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفدرالى “إف بى آى” عرض مكافأة بقيمة 20 ألف يورو لمن يقدم أية معلومة تتيح تحديد هوية المهاجم.