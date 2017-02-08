بالفيديو.. لحظة اعتقال 50 يهوديًا في احتجاجات بإسرائيل

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القدس المحتلة – نقلت قناة روسيا اليوم، لقطات مصورة، للمظاهرات التي خرجت في العديد من المدن الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، وأسفرت عن اعتقال 50 من اليهود الأرثوذوكس المتطرفين.

وكان المتظاهرون في العديد من المدن، من بينها القدس يحتجون على اعتقال شاب أرثوذوكسي، رفض أداء الخدمة العسكرية، وذكر التلفزيون الإسرائيلي أنهم اشتبكوا مع الشرطة وألقوا الحجارة.

ويتعين على الرجال الإسرائيليين قضاء 3 سنوات في القوات المسلحة، بينما النساء عامين، وحتى الآن، يتم إعفاء اليهود الأرثوذوكس المتطرفين من الخدمة العسكرية، وكانوا يتحدون إصلاحات، تم تبنيها في عام 2014 والتي كانت تطالبهم بأداء الخدمة العسكرية.