بالفيديو.. لحظة وصول طائرة الدبلوماسيين الروس «المطرودين» لموسكو

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موسكو – وصلت طائرة روسية خاصة على متنها الدبلوماسيون الروس وأفراد عائلاتهم، إلى موسكو بعد أن طردتهم السلطات الأمريكية قبل أيام موسكو .

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية. بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية طرد 35 دبلوماسياً روسياً على خلفية اتهامات بشأن “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأمريكية الحالية، ولن تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.