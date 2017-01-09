بالفيديو.. لقطة بالفيديو «الدهس» أثارت غضب إسرائيل  

رؤية – أميرة صلاح

القدس المحتلة – أثارت لقطة في الفيديو الذي نشر لعملية الدهس التي تعرض لها جنود إسرائيليون في القدس الغربية أمس الأحد، غضب الجيش والشارع الإسرائيلي على حد سواء، أكثر من عملية الدهس نفسها.

حيث أظهر المشهد الذي سجلته عدسات المراقبة لعملية الدهس مجموعة من حوالي 40 جنديا إسرائيليا كانوا على بعد عدة أمتار من تجمع الجنود الذين تعرضوا للدهس بالشاحنة التي كان يقودها شاب فلسطيني.

وأثارت هذه اللقطة غضب إسرائيليين أن كل هؤلاء الجنود لاذوا بالفرار فورا لدى بدء الهجوم، دون أن يفكر أحدهم في التصدي للمهاجم بأسلحتهم التي كانت بين أيديهم، والمفارقة هي أن دليلا سياحيا يدعى إيثان روند هو من أطلق النار على الشاب الفلسطيني حسب ما ذكر موقع «إسرائيل ناشيونال نيوز».