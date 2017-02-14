بالفيديو | ماذا قال «ماكرون» عن الجزائر؟

رؤية – محمد عبدالله

الجزائر – قال إيمانويل ماكرون، مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه يرغب في تطوير رؤية مشتركة مع الجزائر حول استراتيجية المنطقة المغاربية.

وأضاف ماكرون في تصريحات صجفية من الجزائر، أن المنطقة المغاربية مهمة جداً لحوض البحر المتوسط وأفريقيا، معبراً عن رغبته في مزيد من التقارب والبناء مع الجزائر حال انتخابه رئيسًا لفرنسا.

وتابع ” نظراً للدور الذي تلعبه الجزائر فإنه بات تنفيذ هذه الزيارة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية وذلك لقياس ثقل الماضي ولكي يكون لدينا خطاباً مبنياً على الإرادة حول أهمية المستقبل”.

مضيفاً “أنتمي إلى جيل لم يعش حرب الجزائر، ولكن لا استطيع العيش دون هذا التاريخ.. إنه جزء من وجودنا ولكن علينا أن نعرف كيف نتجاوزه كي نبنى مستقبلنا وهذا أساسي بالنسبة لفرنسا، كثير من الفرنسيين متأثروت بهذا التاريخ المشترك”.

وتأتي هذه الزيارة بطلب من ماكرون، وبعد موافقة السلطات الجزائرية التي تعودت على استقبال المرشحين للرئاسة الذي يرغبون في زيارتها قبيل الانتخابات الرئاسية في فرنسا، في محاولة لمعرفة نوايا ومشاريع الراغبين في دخول قصر الإليزيه.