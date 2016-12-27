بالفيديو.. «مان سيتي» يتغلب على «هال سيتي» بثلاثية نظيفة

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لندن – تغلب مانشستر سيتي على مضيفه هال سيتي المتعثر بثلاثية نظيفة، أمس الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحملت ثلاثية “السيتيزن” توقيع يايا توريه من ركلة جزاء، وكيليتشي، وكوريتيس دافيز الذي سجل هدفًا في مرماه.

وصمد هال لأكثر من ساعة أمام سيتي، لكنه انهار بعدما تعرض رحيم سترلينج لتدخل من جانب اندرو روبرتسون داخل المنطقة في الدقيقة 72 ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها توريه.

وبعدها بست دقائق اشترك كيفن دي بروين – الذي سدد كرة اصطدمت باطار المرمى – وديفيد سيلفا في صناعة فرصة سهلة لاهيناتشو الذي سجل هدفا من مسافة قريبة للمرمى.

وسجل كورتيس ديفيز هدفا عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع في ختام 20 دقيقة هزيلة لهال سيتي الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري، منذ تغلبه على ساوثامبتون في السادس من نوفمبر الماضي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مان سيتي إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف تشلسي المتصدر.

وسيحل سيتي ضيفا على ليفربول الساعي للمنافسة على اللقب عشية العام الجديد، بينما يستضيف هال سيتي منافسه إفرتون الجمعة.

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