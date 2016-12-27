بالفيديو.. محلل تونسي: تراجع دور «الزيتونة» وراء توجه الشباب إلى الإرهاب

رؤية – محمد عبدالله

تونس – يرى المحلل السياسي التونسي، منصف السليمي، أن تراجع دور المؤسسة الدينية في البلاد وغيابها عن المشهد هو من أسباب تطرف الشباب التونسي واتجاهه إلى الإرهاب على حد قوله.

وأضاف السليمي في مداخلته عبر قناة «الغد» أن المؤسسة الدينية المعتدلة ممثلة في جامعة الزيتونة غاب دورها على مدار عقود طويلة مضت، ولذلك وبحسب السليمي وقع الشباب التونسي في الخارج ضحية الأفكار الجهادية المتطرفة.

وحذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس الحكومة من أن عودة جهاديين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى “صوملة” البلاد مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.