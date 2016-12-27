بالفيديو.. محلل روسي: فشل الاتصالات مع واشنطن يعرقل حل الأزمة السورية

رؤية – محمد عبدالله

موسكو – قال يفجيني سيدروف، المحلل السياسي الروسي، إنه من المبكر الحديث عن تفاصيل الإمدادات الأمريكية للأسلحة في سوريا.

وأوضح سيدروف في مداخلة على قناة «الغد» أنه حتى إذا وصلت الإمدادات العسكرية للمعارضة السورية، فلن تكون قبل العام الجديد.

وشدد سيدروف على أن فشل الاتصالات الروسية الأمريكية من شأنه عرقلة حل الأزمة السورية، مشيراً إلى أن موسكو أصيبت بخيبة أمل جراء الموقف الأمريكي من الأزمة.

وفيما يتعلق بمفاوضات الآستانة، لفت سيدورف إلى ممارسة بلاده ضغوظا على النظام السوري من أجل القبول ببعض نقاط التفاوض.

وتوقع المحلل السياسي الروسي، أن يمارس الكونجرس الأمريكي ضغوطاً كبيرة على الرئيس المنتخب خاصة فيما يتعلق بموقفه من الأزمة السورية.